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Распространение коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом в Нью-Йорке за сутки увеличилось более чем на 3,5 тыс.

От последствий заболевания в городе умерли 450 человек

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Количество зараженных новым коронавирусом в городе Нью-Йорке за сутки возросло на 3 585, а летальных исходов - на 85. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте мэра мегаполиса Билла де Блазио.

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"По состоянию дел на 18:00 27 марта [01:00 мск субботы] зарегистрировано 26 697 случаев COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) и 450 умерших. В Бронксе насчитывается 4 880 подтвержденных случаев заражения, в Бруклине - 7 091, на Манхэттене - 4 627, в Куинсе - 8 529 и на Стейтен-Айленде - 1 534", - говорится в сообщении.

Сутки назад в городе насчитывалось 23 112 зараженных и 365 умерших от COVID-19.

Как сообщил в пятницу губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, в его штате за последние сутки зафиксировали 7 377 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выросло до 44 635. При этом число умерших из-за заражения коронавирусом увеличилось за сутки на 134, достигнув 519.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США, которые занимают первое место в мире по этому показателю, зафиксировали более 104 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1 693 человека, поправились 870 инфицированных.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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