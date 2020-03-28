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Распространение коронавируса нового типа

В Канаде число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 670 человек

Не затронутой вирусом в стране остается только арктическая территория Нунавут

ОТТАВА, 28 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде составляет уже 4 689 человек, за сутки их число выросло более чем на 670 человек. Об этом сообщил в пятницу Минздрав страны.

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Случаи заражения выявлены в 12 из 13 регионов Канады. Не затронутой вирусом пока остается только арктическая территория Нунавут. Больше всего инфицированных в провинциях Квебек (2 021 человек), Онтарио (993) и Британская Колумбия (725).

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент 53 заболевших умерли, 353 вылечились. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта.

Более половины канадских провинций ввели на своей территории режим чрезвычайного положения. 21 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил введения режима ЧС по всей стране.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинРаспространение коронавируса нового типа
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