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Распространение коронавируса нового типа
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В Брунее зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса

Умер мужчина в возрасте 64 лет

БАНГКОК, 28 марта. /ТАСС/. Власти Брунея подтвердили первую смерть из-за коронавируса на территории страны. Об этом в субботу сообщили в местном министерстве здравоохранения.

По их данным, им оказался 64-летний местный житель, который являлся 25-м человеком в Брунее с обнаруженным коронавирусом. У него было диагностировано заболевание 12 марта после того, как 4 марта он вернулся из Камбоджи. По информации Минздрава, первые симптомы у мужчины проявились 8 марта. С 16 марта он находился в отделении интенсивной терапии, однако в минувшую пятницу умер.

Накануне ведомство сообщило о 115-м подтвержденном пациенте с коронавирусом. Им стал 39-летний местный житель, который 21 марта вернулся вместе с семей из Великобритании. 26 марта у него проявились первые симптомы заболевания, после чего он был помещен в больницу.

Вместе с тем еще шесть человек вылечились, в результате общее число излечившихся достигло 11. Согласно информации Минздрава, 874 человека покинули карантин, сейчас на нем остаются 1140 людей. С января врачи провели 4 994 теста на наличие коронавируса.

9 марта в Брунее был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. С 23 марта с целью предотвращения распространения коронавируса в страну запрещен въезд иностранцам.

Теги
БрунейРаспространение коронавируса нового типа
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