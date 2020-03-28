Предварительный тест на коронавирус у жительницы Магадана оказался положительным

МАГАДАН, 28 марта, /ТАСС/. Предварительный тест на коронавирус у жительницы Магадана, прилетевшей накануне из Москвы, оказался положительным. Об этом ТАСС в субботу сообщила главный внештатный инфекционист областного Минздрава Елена Кузьменко.

"Женщина госпитализирована. Предварительный тест подтвердил диагноз, но необходимо подтверждение из лаборатории "Вектор" в Новосибирске. Так что пока говорить о коронавирусе рано. Кроме этой женщины, еще двое с подозрением лежат. Имеются люди в обсерваторе, так что ситуация не изменилась", - сказала Елена Кузьменко.

Ранее ТАСС информировал, что 14 марта в Магадане на карантин отправили вахтовиков-сотрудников чукотского рудника "Купол". Коронавирус у них в итоге не подтвердился, а двухнедельный карантин с предприятия, на котором находились 866 человек, был снят. В регионе введен режим карантина: не работают школы и детские сады, закрыты спортивные и культурные объекты.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) ранее было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае, 14 - в Якутии, два - в Приморском крае и восемь - в Бурятии.