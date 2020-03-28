{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Предварительный тест на коронавирус у жительницы Магадана оказался положительным

Она накануне прилетела из Москвы

МАГАДАН, 28 марта, /ТАСС/. Предварительный тест на коронавирус у жительницы Магадана, прилетевшей накануне из Москвы, оказался положительным. Об этом ТАСС в субботу сообщила главный внештатный инфекционист областного Минздрава Елена Кузьменко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Женщина госпитализирована. Предварительный тест подтвердил диагноз, но необходимо подтверждение из лаборатории "Вектор" в Новосибирске. Так что пока говорить о коронавирусе рано. Кроме этой женщины, еще двое с подозрением лежат. Имеются люди в обсерваторе, так что ситуация не изменилась", - сказала Елена Кузьменко.

Ранее ТАСС информировал, что 14 марта в Магадане на карантин отправили вахтовиков-сотрудников чукотского рудника "Купол". Коронавирус у них в итоге не подтвердился, а двухнедельный карантин с предприятия, на котором находились 866 человек, был снят. В регионе введен режим карантина: не работают школы и детские сады, закрыты спортивные и культурные объекты.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) ранее было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае, 14 - в Якутии, два - в Приморском крае и восемь - в Бурятии.

Теги
РоссияМагаданская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
CNN: умер борец с расовой дискриминацией в США Джозеф Лоуэри
Ему было 98 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС