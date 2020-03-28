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Распространение коронавируса нового типа

Глава Европарламента рад, что страны вне ЕС помогают сообществу в борьбе с коронавирусом

В то же время, по словам Давида Сассоли, "поведение некоторых европейских стран не было образцовым в первые недели кризиса"

МАДРИД, 28 марта. /ТАСС/. Глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли рад, что страны Евросоюза получают помощь от государств, которые не входят в состав сообщества, во время кризиса, вызванного распространением коронавируса нового типа. Такую позицию он изложил в опубликованном в субботу интервью газете La Vanguardia.

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Главу ЕП попросили прокомментировать поддержку, которую Россия оказывает Италии в борьбе с заболеванием. "Счастье видеть, что наши страны, находящиеся в затруднительном положении, получают помощь из-за пределов ЕС, поскольку именно это Европа постоянно делает во многих государствах, когда возникают серьезные проблемы, - заявил он. - Давайте вспомним медицинский инвентарь, отправленный из Европы в Китай, когда начиналась эпидемия. Сегодня китайцы помогают нам".

"Но эта солидарность должна существовать и на европейском пространстве, - подчеркнул Сассоли. - Поведение некоторых европейских стран не было образцовым в первые недели кризиса". "Если кто-то хочет сказать мне, что солидарность некоторых государств должна побудить нас принять те же политические и социальные модели, ответ будет отрицательным", - добавил он.

"Мы столкнулись с абсолютно беспрецедентной ситуацией, сопоставимой с обстановкой после Второй мировой войны, - считает глава ЕП. - Мы должны защищать нашу социальную модель, и мы хотим укрепить ее. Новый План Маршалла. Да, это хорошая идея".

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность, что Россия окажет необходимую помощь итальянской стороне в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты прибыли в среду в город Бергамо, один из наиболее сильно пострадавших от эпидемии, где будут оказывать помощь в борьбе с распространением инфекции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияКитайКонте, ДжузеппеРаспространение коронавируса нового типа
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