Глава Сахалинской области просит население сообщать о нарушителях карантинного режима

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 марта. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко после подтверждения в регионе первых четырех случаев заражения коронавирусной инфекцией обратился к жителям с просьбой сообщать по телефону горячей линии обо всех прилетевших из отпуска туристов, не соблюдающих карантинный режим. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Ранее областные власти сообщили журналистам, что в Южно-Сахалинск 26 и 27 марта прибыли два чартерных рейса из Таиланда с почти 500 сахалинскими туристами. Всех пассажиров отправили на карантин в пригород областного центра. Сразу же было организовано тестирование на коронавирус, по результатам теста были выявлены 34 человека с подозрением на инфекцию. Им была назначена дополнительная проверка, а в пригороде Южно-Сахалинска объявили режим ЧС. Сегодня результаты проверки показали наличие первых четырех зараженных.

"Прошу всех сахалинцев и курильчан сохранять спокойствие и быть бдительными. Если вы видите людей, которые приехали из-за границы и по каким-либо причинам не находятся на самоизоляции, сообщите об этом по телефону горячей линии регионального Минздрава. От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких", - написал Лимаренко и призвал жителей области соблюдать повышенные меры предосторожности в условиях осложнившейся в регионе эпидемиологической обстановки.