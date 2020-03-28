В ВОЗ заявили, что Россия добилась отсрочки эпидемии коронавируса

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Россия своими предварительными мерами борьбы с распространением коронавируса добилась достаточной отсрочки, чтобы подготовить систему здравоохранения. Об этом заявила в субботу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, выступая на форуме "Следующие 20 лет", который проходит в онлайн-формате.

"Россия добилась достаточной отсрочки в распространении эпидемии, чтобы подготовиться и обеспечить потенциально заболевших самым хорошим уходом. Но даже самый хороший уход не помогает, потому что статистика показывает, что даже при лучшем уходе определенный процент людей умирает. И не ошибайтесь, это не только пожилые люди", - сказала она.

"Система здравоохранения России готова к борьбе с коронавирусом, но гражданам нужно соблюдать правила, оставаться дома, иначе число случаев заражения будет расти", - предупредила Вуйнович. Она отметила, что "инфекция очень коварна", поэтому всем известные профилактические и гигиенические меры должен максимально соблюдать каждый человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.