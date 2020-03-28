{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В ВОЗ заявили, что Россия добилась отсрочки эпидемии коронавируса

Как отметила представитель организации Мелита Вуйнович, система здравоохранения страны готова к эпидемии

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Россия своими предварительными мерами борьбы с распространением коронавируса добилась достаточной отсрочки, чтобы подготовить систему здравоохранения. Об этом заявила в субботу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, выступая на форуме "Следующие 20 лет", который проходит в онлайн-формате.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Россия добилась достаточной отсрочки в распространении эпидемии, чтобы подготовиться и обеспечить потенциально заболевших самым хорошим уходом. Но даже самый хороший уход не помогает, потому что статистика показывает, что даже при лучшем уходе определенный процент людей умирает. И не ошибайтесь, это не только пожилые люди", - сказала она.

"Система здравоохранения России готова к борьбе с коронавирусом, но гражданам нужно соблюдать правила, оставаться дома, иначе число случаев заражения будет расти", - предупредила Вуйнович. Она отметила, что "инфекция очень коварна", поэтому всем известные профилактические и гигиенические меры должен максимально соблюдать каждый человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Медики оценивают состояние новых заразившихся коронавирусом красноярцев как стабильное
Число людей в Красноярском крае с подтвержденным коронавирусом нового типа увеличилось до 12
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС