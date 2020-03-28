Медики оценивают состояние новых заразившихся коронавирусом красноярцев как стабильное

Ранее оперативный штаб сообщил, что число заболевших в России за сутки выросло на 228 человек и составляет на данный момент более 1,2 тыс. человек. Четыре новых случая были зарегистрированы в Красноярском крае.

"Все [четверо новых заболевших] в Красноярске. Состояние удовлетворительное", - сообщили журналистам. Таким образом, число людей в Красноярском крае с подтвержденным коронавирусом нового типа увеличилось до 12, трое из них уже выписаны из больницы.

Также по первичным анализам выявлен коронавирус у одной из медсестер больницы скорой помощи в Красноярске, где находятся люди с подтвержденным диагнозом. Как сообщили ТАСС в пресс-службе больницы, сейчас результаты направлены в новосибирскую лабораторию "Вектор" для окончательного диагноза. Состояние медсестры оценивается как состояние средней тяжести, стабильное, она получает всю необходимую медицинскую помощь.

Как уточнила ТАСС сотрудница пресс-службы регионального Роспотребнадзора, часть заболевших прибыла из-за рубежа, часть - контактировала с заболевшими.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. Правительство России запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (17:02 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.