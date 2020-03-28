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Распространение коронавируса нового типа

Финский парламент одобрил закрытие ресторанов и баров в стране из-за коронавируса

Заведения будут закрыты до конца мая

ХЕЛЬСИНКИ, 28 марта. /ТАСС/. Парламент Финляндии одобрил предложение правительства по закрытию в стране ресторанов, кафе и баров из-за коронавируса. Заседание парламента состоялось в субботу.

Согласно предложению кабмина, все эти заведения будут закрыты до конца мая. Перед тем, как приводить эти меры в действие, правительство должно предоставить парламенту разъяснения по поводу того, каких регионов они коснутся.

По словам премьер-министра Санны Марин, которую цитирует газета Iltalehti, дополнительные разъяснения находятся в стадии подготовки, а в понедельник состоится их рассмотрение с участием президента страны, после чего меры по закрытию ресторанов могут начать действовать.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии выросло в пятницу до 1025, за сутки увеличившись на 67.

С 19 марта по 13 апреля Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. С 28 марта по 19 апреля власти ограничили передвижение между столичным регионом Уусимаа и остальной частью страны, чтобы не допустить распространения вируса. В Финляндии закрыты и переведены на дистанционное обучение школы и вузы, детсады продолжают работать, однако родителям по возможности рекомендуется оставлять детей дома

Теги
ФинляндияРаспространение коронавируса нового типа
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