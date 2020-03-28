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Распространение коронавируса нового типа

В Петербурге из санатория для изолированных с подозрением на коронавирус сбежал мужчина

По словам главы региона Александра Беглова, у сбежавшего через два дня будет день рождения, что могло стать причиной его поступка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Мужчина, которого поместили в санаторий "Заря" в Санкт-Петербурге в поселке Репино для изоляции, так как у него подозревают наличие коронавируса, сбежал из учреждения, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов.

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"Из Репино сбежал молодой парень, который приехал из-за границы. У него через два дня день рождения, наверное, хочет где-то потусоваться", - сказал Беглов.

Он добавил, что еще раз призывает жителей города проявить сознательность и ответственно подходить к самоизоляции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Петербурге за последние сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. В пятницу в петербургской полиции сообщили, что в городе созданы межведомственные группы по контролю за соблюдением обязательной изоляции, за два дня работы такие группы выявили 22 человека, которые нарушали режим самоизоляции, 20 из них доставили в санаторий "Заря".

 

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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