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Распространение коронавируса нового типа

В Москве провели 6,5 тыс. исследований на коронавирус за сутки

На следующей неделе планируется выйти на объем более 10 тыс. исследований в сутки

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Московские лаборатории провели за сутки 6,5 тыс. исследований на коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"В городских лабораториях в Москве за прошедшие сутки проведено 6,5 тыс. исследований анализов на коронавирусную инфекцию", - сказала Ракова.

Она напомнила, что в начале в них проводили в среднем 4 тыс. исследований в сутки, а на следующей неделе планируется выйти на объем более 10 тыс. исследований в сутки.

По словам заммэра, круг лиц, которым проводят анализ на коронавирус, расширяется. Первый шаг к предотвращению распространения пандемии - увеличение количества проверок. В Москве уже больше месяца все больные с пневмонией проходят обследование на коронавирус. "Со вчерашнего дня мы в обязательном порядке также начали брать пробы у их родственников. За первый день взяли уже около 400 анализов", - добавила Ракова.

Также в Москве сейчас анализ на коронавирус проводят у людей с симптомами ОРВИ, если они находятся в группе риска - это жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. В отдельных случаях анализ может быть взят у любого человека с симптомами ОРВИ, решение принимает врач.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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