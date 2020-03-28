Больные с коронавирусом впервые выявлены в двух регионах ЦФО

Первый пациент с коронавирусной инфекцией в Смоленской области стала жительница региона, вернувшаяся из Турции. Она госпитализирована, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.

ТАСС, 28 марта. Первые заболевшие коронавирусной инфекцией выявлены в Костромской и Смоленской областях. Пока в Центральном федеральном округе (ЦФО) ни одного случая коронавируса не подтверждено в Курской и Владимирской областях, сообщили ТАСС в оперативных штабах регионов.

"После приезда домой заболевшая соблюдала режим самоизоляции и вызвала врачей, когда почувствовала недомогание. Контактировавшие с ней граждане находятся под наблюдением в лечебном учреждении. У них нет симптомов заболевания, тем не менее, введен строгий режим изоляции", - сообщили в администрации Смоленской области.

Первый в регионе случай заболевания коронавирусной инфекцией также подтвержден в Костромской области. Заболевшим оказался подросток, вернувшийся из групповой поездки в Англию, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Сейчас биоматериал еще одного несовершеннолетнего направлен на исследование в Москву. По требованию главы региона Сергея Ситникова сотрудники правоохранительных органов совместно с Роспотребнадзором и региональными ведомствами проведут проверку и дадут правовую оценку деятельности организаторов поездки.

В удовлетворительном состоянии находятся трое жителей Липецкой области, у которых сегодня подтвердился коронавирус. По информации пресс-службы обладминистрации все случаи завозные. Трое заболевших в Тульской области также чувствуют себя удовлетворительно. Двое из них находились в контакте с ранее инфицированными, еще один туляк вернулся из Европы, а накануне инфекция была подтверждена у его супруги. Третий заболевший новой коронавирусной инфекцией выявлен в Брянской области, пациент недавно вернулся из Европы и во время обследования находился на карантине в Брянской областной инфекционной больнице.

"Мы получили подтверждение лаборатории "Вектор" по пяти пациентам, у которых ранее были положительные экспресс-тесты. Мы сразу же их изолировали, назначили лечение. Таким образом, на сегодняшний час у нас семь больных новой коронавирусной инфекцией на территории региона", - рассказал журналистам в субботу директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, отметив, что еще у двоих пациентов экспресс-тест показал положительные результаты - ранее они контактировали с врачом-нейрохирургом, зараженным коронавирусом.

Пациенты готовятся к выписке

Тем временем в Тамбовской области врачи заявили о том, что вылечили всех выявленных на данный момент коронавирусных больных. Один человек выписан несколько дней назад, еще двоих отпустят из больницы завтра. "На сегодняшний день в регионе нет больных коронавирусной инфекцией", - проинформировали в пресс-службе правительства регина.

Двое пациентов, вернувшихся из Франции в Рязанскую область, также идут на поправку. В стабильном состоянии шестеро пациентов в Воронежской области. В Орловской области трое заразившихся коронавирусной инфекцией также находятся в стабильном состоянии, у семейной пары, приехавшей из Чехии и госпитализированной 24 марта, заболевание протекает без ярко выраженных симптомов. В калужской больнице остается один заразившийся; состояние 35-летнего мужчины удовлетворительное, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. Не вызывает опасений медиков и состояние двоих пациентов с коронавирусной инфекцией, которых лечат в Ярославской области. Это 40-летняя женщина, вернувшаяся из Доминиканы и мужчина, жена которого работает в детском отделении центральной городской больницы.

В целом в Центральном Федеральном округе (за исключением Москвы и Московской области) на лечении находятся 46 человек, восемь человек выписаны за последние дни. Одиннадцать случаев зарегистрировано в Тульской области, шесть - в Воронежской области, семь - в Ивановской области, пять - в Липецкой, по трое - в Орловской и Брянской областях, по два Ярославской, Рязанской, Тамбовской, по одному - в Белгородской, Тверской и Калужской, Костромской и Смоленской областях. "Чистыми" остаются Владимирская и Курская области.