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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Турции за сутки возросло более чем на 1,7 тыс.

Число умерших достигло 108

АНКАРА, 28 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом нового типа в Турции за последние 24 часа увеличилось более чем на 1,7 тыс. Об этом свидетельствуют данные, которые привел в субботу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"За последние 24 часа было сделано 7 641 тестов и зарегистрировано 1 704 новых случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 16 больных. Теперь общее число умерших достигло 108, а больных - 7 402", - написал министр на своей странице в Twitter. По словам Коджи, общее число пациентов, которые выздоровели от болезни, вызываемой коронавирусом, составляет 70 человек.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

Теги
ТурцияРаспространение коронавируса нового типа
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