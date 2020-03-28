В Петербурге отключили подсветку Эрмитажа, Троицкого собора и телебашни в "Час земли"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. ГУП "Ленсвет" в субботу в 20:30 мск на 60 минут отключило подсветку более 40 знаковых зданий и сооружений Петербурга, в частности, Петропавловской крепости, Зимнего дворца, Троицкого собора и телебашни в рамках акции Всемирного фонда природы "Час земли". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"С 20:30 мск на 60 минут без светового оформления остались Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, Эрмитаж, Троицкий собор, телебашня, Казанский кафедральный собор. Акция осуществляется в рамках международной экологической акции "Час Земли", направленной на разумное использование ресурсов планеты", - сказала собеседница агентства.

Также отключена подсветка нескольких ключевых мостов через Неву: Дворцового, Большеохтинского, Благовещенского и Биржевого. Без освещения остались фасады зданий в акватории Большой Невы от Троицкого до Благовещенского мостов.

В Кронштадте на время действия акции отключена подсветка на 15 фасадах зданий по центральным улицам города - проспекту Ленина и улице Советской.

Международная акция "Час Земли" дольше всего продлится в России. Она "пройдет" через все 11 часовых зон в стране. В Москве, например, планируется отключить подсветку более 2 тыс. зданий. В Мурманске отключат подсветку правительства и думы, Мурманской телебашни. В Красноярске тоже отключат подсветку административных зданий, в городе также пройдет ночной забег с фонариками в режиме онлайн.

"Час Земли" является международной символической акцией, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. С 2009 года акция проходит в России, в прошлом году к ней присоединились около 30 млн россиян.