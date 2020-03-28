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Сбежавший из-под карантина житель Петербурга сожалеет о своем поступке

СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело за нарушение санитарных правил

ТАСС, 28 марта. Житель Санкт-Петербурга, задержанный после побега из санатория "Заря" в поселке Репино, куда он был помещен из-за подозрения в наличии коронавирусной инфекции, заявил, что сожалеет о своем поступке. Это следует из видеозаписи, распространенной в субботу Следственным комитетом РФ, который возбудил в отношении мужчины уголовное дело.

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"Я сожалею, что нарушил условия карантина. Обязуюсь больше такого не делать", - сказал он.

Житель Петербурга сбежал в пятницу из-под карантина и был задержан в субботу в съемной квартире в Приморском районе города. Его отправили обратно в обсерватор. СК расследует уголовное дело о нарушении санитарных правил. Мужчине теперь может грозить ограничение свободы на срок до года либо крупный штраф, а в случае, если кто-нибудь умрет, заразившись от него, то лишение свободы до пяти лет. Он был на карантине после возвращения из-за границы.

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РоссияСанкт-Петербург
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