Сбежавший из-под карантина житель Петербурга сожалеет о своем поступке

ТАСС, 28 марта. Житель Санкт-Петербурга, задержанный после побега из санатория "Заря" в поселке Репино, куда он был помещен из-за подозрения в наличии коронавирусной инфекции, заявил, что сожалеет о своем поступке. Это следует из видеозаписи, распространенной в субботу Следственным комитетом РФ, который возбудил в отношении мужчины уголовное дело.

"Я сожалею, что нарушил условия карантина. Обязуюсь больше такого не делать", - сказал он.

Житель Петербурга сбежал в пятницу из-под карантина и был задержан в субботу в съемной квартире в Приморском районе города. Его отправили обратно в обсерватор. СК расследует уголовное дело о нарушении санитарных правил. Мужчине теперь может грозить ограничение свободы на срок до года либо крупный штраф, а в случае, если кто-нибудь умрет, заразившись от него, то лишение свободы до пяти лет. Он был на карантине после возвращения из-за границы.