Подсветку арок Крымского моста впервые выключили в рамках "Часа Земли"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Подсветку арочной части Крымского моста впервые с момента запуска отключили вечером в субботу на 60 минут в рамках международной акции "Час Земли", сообщили ТАСС в инфоцентре "Крымский мост".

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Подсветка Крымского моста цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами - была впервые включена в декабре 2019 года накануне запуска пассажирского железнодорожного движения на полуостров.

В инфоцентре ТАСС подтвердили, что подсветка главных арок моста отключена впервые с момента запуска. Гасили ее поэтапно, сначала отключили одну арку, затем вторую. "На 60 минут в 20:30 отключу свою архитектурную подсветку в поддержку планеты", - говорится в сообщении на странице в Facebook инфоцентра "Крымский мост".

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

"Час Земли" является международной символической акцией, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. С 2009 года акция проходит в России, в прошлом году к ней присоединились около 30 млн россиян.

Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран мира. К сегодняшнему дню в ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7 тыс. городов.