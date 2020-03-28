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Распространение коронавируса нового типа

В Элисте из-за угрозы распространения коронавируса объявили режим ЧС

С 28 марта в регионе перестали работать все учреждения развлекательного, досугового характера, пункты общепита. Также во время недельного карантина улицы города станут обрабатывать спецсредством

ЭЛИСТА, 28 марта. /ТАСС/. Режим ЧС в связи с угрозой распространения коронавируса объявили в субботу в Элисте, сообщили ТАСС в пресс-службе главы Калмыкии.

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"В Элисте сегодня объявлен режим ЧС, решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса при главе администрации города", - сказал собеседник агентства.

С 28 марта на основании указа главы Калмыкии Бату Хасикова в Элисте закрываются все учреждения развлекательного, досугового характера, а также пункты общественного питания. Работать в обычном режиме будут продуктовые магазины и продовольственные рынки, аптеки, учреждения, оказывающие экстренные медицинские услуги, общественный транспорт, уточнили в пресс-службе.

Во время недельного карантина улицы города будут обрабатываться спецпрепаратом. В пятницу в Элисте началась бесплатная выдача дезинфицирующего раствора "Анолит", произведенного в республике. Спецраствором бесплатно обеспечиваются объекты и учреждения, предприятия торговли, общественного питания и транспорта Элисты. "Планируется, что для увеличения производства дезсредства заработает несколько установок в городе", - пояснили в пресс-службе.

Штаб по предупреждению распространения коронавируса при главе администрации Элисты переходит в круглосуточный режим работы. В случае ухудшения ситуации в городе будет введен режим чрезвычайного положения.

 

Теги
РоссияКалмыкияХасиков, Бату СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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