Российские моряки в Кабо-Верде не могут получить деньги на свои счета

МУРМАНСК, 28 марта. /ТАСС/. Осужденные российские моряки, находящиеся в тюрьме в Кабо-Верде, не могут получить деньги от родственников на свои счета, эту проблему пытаются решить с помощью дипломатов и депутатов. Об этом сообщил в субботу на своей странице "ВКонтакте" депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, координирующий взаимодействие стороны защиты моряков и их семей, после встречи с ними в Мурманске.

"На встрече мы обсуждали пути решения еще одной возникшей проблемы - дал сбой выстроенный ранее механизм перечисления средств непосредственно морякам на личные счета в тюрьме. Сейчас мои коллеги в Мурманске в контакте с работниками нашего посольства в Кабо-Верде пытаются устранить эту проблему", - сообщил Веллер.

Суд в Кабо-Верде состоялся 28 февраля, капитана судна ESER приговорили к 12 годам тюрьмы, остальных членов команды - к 10. Моряков признали виновными в транспортировке и контрабанде наркотиков, при этом с них сняли обвинения в участии в организованном преступном сообществе. Моряки свою вину не признали.

Ранее ТАСС сообщал, что защита моряков подала апелляцию на решение суда первой инстанции, срок ее рассмотрения - до полугода по практике Республики Кабо-Верде. В ходе встречи Веллера с родственниками моряков в Мурманске обсуждался вопрос о начале предварительной работы по организации экстрадиции моряков. "Считаю, что уже сейчас (не дожидаясь решения суда второй инстанции) нужно начинать предварительную работу по организации экстрадиции моряков на родину. Это очень сложная задача, но будем пытаться ее решить", - сообщил Веллер.

Судно ESER под флагом Панамы зашло 30 января 2019 года в порт Прая в связи со смертью одного из членов экипажа. На следующий день на его борту таможенными властями Кабо-Верде была обнаружена партия наркотиков весом в 9 тонн. Весь экипаж ESER, состоявший из россиян, задержали, и спустя два дня решением городского суда российским морякам была избрана мера пресечения - содержание под стражей в столичной тюрьме "Сан Мартиньш". Одновременно было открыто уголовное дело и начато следствие.