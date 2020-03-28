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Распространение коронавируса нового типа

В ВОЗ заявили, что более 570 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

Свыше 26 тыс. умерли
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© Claudio Furlan/LaPresse via AP

ЖЕНЕВА, 28 марта. /ТАСС/. В общей сложности 571 678 случаев заражения коронавирусом и 26 494 летальных исхода было зарегистрировано в мире по состоянию на 10:00 по женевскому времени (12:00 мск) 28 марта. Об этом сообщила в субботу в Женеве в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 62 тыс. человек, число смертельных исходов выросло на 3 159. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе - 324 343 и 18 740 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 37 646, а умерших - на 2 635.

В Западно-Тихоокеанском регионе, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония, по состоянию на 28 марта зафиксировано 101 462 заболевших и 3 592 летальных исхода. Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 100 314 человек и 1 485 умерли.

Теги
ШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
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