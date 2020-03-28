{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

На Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 356

За сутки выявлено 46 новых случаев

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом на Украине увеличилось за минувшие сутки на 46, достигнув 356 человек. Об этом сообщило в субботу Министерство здравоохранения страны.

"По состоянию на 22:00 (23:00 мск) 28 марта на Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

При этом, по данным министерства, зафиксированы девять летальных случаев, пять пациентов, в том числе один ребенок, выздоровели.

По количеству заболевших на первом месте Киев, где, число зараженных коронавирусом достигло 74.

Украина из-за пандемии коронавируса ввела общенациональный карантин до 24 апреля. В четверг правительство также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Пассажирское сообщение с другими странами Украина полностью остановила 17 марта, прерваны пассажирские перевозки между украинскими городами. В стране ограничена или приостановлена работа общественного транспорта, закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Кроме того, запрещены массовые собрания, закрыты многие заведения, магазины и предприятия. Власти ежедневно призывают людей оставаться дома.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Трамп заявил, что не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк
По словам президента США, необходимости в этом нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС