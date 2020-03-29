Число заболевших коронавирусом в Мурманской области достигло трех человек

МУРМАНСК, 29 марта. /ТАСС/. Число заболевших коронавирусом в Мурманской области увеличилось до трех человек, ранее сообщалось об одном зараженном гражданине Ирландии, новые два случая зафиксированы в Апатитах и Мончегорске. Об этом сообщает в субботу оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом.

"У двух человек подтвержден коронавирус. Один пациент с коронавирусом подтвержден в Апатитах, он контактировал с мужчиной, вернувшимся с Кубы и грубо нарушившим режим самоизоляции, второй случай зафиксирован у пациентки из Мончегорска, вернувшейся из туристической поездки в Испанию (ранее была опубликована информация о том, что страной возврата является Латвия)", - говорится в сообщении.

По информации оперативного штаба, предварительно положительные результаты анализов на коронавирус получены у шести человек, контактировавших с заболевшим жителем Апатитов, вернувшимся после отдыха на Кубе и грубо нарушившим режим самоизоляции. "Его результат на коронавирус сейчас находится на перепроверке, а сам он помещен в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина в Мурманске. Состояние средней степени тяжести, в сознании, отмечается улучшение самочувствия, дышит самостоятельно, к аппарату искусственной вентиляции легких не подключен", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб сообщает также, что по состоянию на 22:00 28 марта, в Мурманской области получено 16 предварительно положительных результатов на коронавирус, 11 человек госпитализированы за минувшие сутки, 135 находятся на обсервации, 1464 человека - на самоизоляции, 1 человек с обсервации снят.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения.