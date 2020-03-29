{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области достигло трех человек

Заболевание подтвердили еще у двух человек. Один из них контактировал с мужчиной, прилетевшим с Кубы и грубо нарушившим режим самоизоляции, а вторым оказалась женщина, вернувшаяся из Испании

МУРМАНСК, 29 марта. /ТАСС/. Число заболевших коронавирусом в Мурманской области увеличилось до трех человек, ранее сообщалось об одном зараженном гражданине Ирландии, новые два случая зафиксированы в Апатитах и Мончегорске. Об этом сообщает в субботу оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом.

"У двух человек подтвержден коронавирус. Один пациент с коронавирусом подтвержден в Апатитах, он контактировал с мужчиной, вернувшимся с Кубы и грубо нарушившим режим самоизоляции, второй случай зафиксирован у пациентки из Мончегорска, вернувшейся из туристической поездки в Испанию (ранее была опубликована информация о том, что страной возврата является Латвия)", - говорится в сообщении.

По информации оперативного штаба, предварительно положительные результаты анализов на коронавирус получены у шести человек, контактировавших с заболевшим жителем Апатитов, вернувшимся после отдыха на Кубе и грубо нарушившим режим самоизоляции. "Его результат на коронавирус сейчас находится на перепроверке, а сам он помещен в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина в Мурманске. Состояние средней степени тяжести, в сознании, отмечается улучшение самочувствия, дышит самостоятельно, к аппарату искусственной вентиляции легких не подключен", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб сообщает также, что по состоянию на 22:00 28 марта, в Мурманской области получено 16 предварительно положительных результатов на коронавирус, 11 человек госпитализированы за минувшие сутки, 135 находятся на обсервации, 1464 человека - на самоизоляции, 1 человек с обсервации снят.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения.

 

Теги
ИспанияИрландияКубаРоссияМурманская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Состояние инфицированных коронавирусом в Бурятии удовлетворительное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС