Саудовские власти до дальнейшего уведомления продлили запрет на полеты и работу транспорта

КАИР, 29 марта. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии в рамках борьбы с новым коронавирусом приняли решение продлить "до дальнейшего уведомления" запрет на авиасообщение как с остальным миром, так и внутри страны, а также работу общественного транспорта и такси. Об этом, как передает в воскресенье телеканал Sky News Arabia , говорится в опубликованном МВД королевства заявлении.

"Все международные и внутренние рейсы, а также работа автобусов, такси и поездов будут приостановлены до дальнейшего уведомления", - отметили в ведомстве. В нем также указали, что все сотрудники государственных учреждений и частного сектора должны работать дистанционно также вплоть до "особого распоряжения".

На данный момент в Саудовской Аравии зарегистрированы свыше 1,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли четыре человека, поправились 37. В рамках мер по борьбе с его распространением в начале марта власти страны ввели временное ограничение для подданных королевства и иностранцев на совершение умры (малого хаджа, не имеющего строгой привязки ко времени года в отличие от большого хаджа). Отменены все развлекательные и спортивные мероприятия, саммиты и конференции.

Еще с 15 марта приостановлено международное авиасообщение. 17 марта в королевстве было объявлено о прекращении массовых молитв во всех мечетях, включая пятничные, которые собирают наибольшее число верующих. Исключение сначала было сделано только для двух главных исламских святынь в Мекке и Медине, но 20 марта на неопределенное время закрылись и Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине. В понедельник король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ о введении комендантского часа сроком на три недели.