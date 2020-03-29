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Распространение коронавируса нового типа

В Новой Зеландии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Всего в стране выявлено 514 случаев заражения

СИДНЕЙ, 29 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти от вызванного коронавирусом заболевания зафиксирован в Новой Зеландии. Об этом в воскресенье сообщил главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд во время брифинга в Веллингтоне.

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По словам Блумфилда, женщине, скончавшейся в воскресенье утром от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, было более 70 лет, и изначально у нее был диагностирован грипп. "Эта печальная новость еще раз подтверждает необходимость перехода страны на четвертый (максимальный - прим. ТАСС) уровень угрозы безопасности и здоровью нации", - подчеркнул главный санитарный врач.

Также сообщается, что более 20 сотрудников госпиталя, где скончавшаяся пациентка проходила лечение от гриппа, были отправлены в изоляцию, а специалисты национального Минздрава проверяют всех, кто контактировал с женщиной до ее госпитализации.

Всего в Новой Зеландии выявлено 514 случаев заражения новым коронавирусом, 63 из них - в последние сутки. О первом случае инфицирования власти сообщили 28 февраля. По данным офиса главного санитарного врача страны, порядка 4% заболевших - маори, а еще около 2,5% - коренные жители тихоокеанских островов, проживающие в Новой Зеландии.

25 марта премьер-министр страны Джасинда Ардерн ввела режим чрезвычайного положения. На территории Новой Зеландии закрыты все предприятия и учреждения, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением граждан, а также детские сады и школы. Все массовые мероприятия отменены. Частные поездки по стране считаются нежелательными, а общественным транспортом могут пользоваться только сотрудники экстренных служб, врачи и работники ключевых учреждений и ведомств.

Теги
Новая ЗеландияРаспространение коронавируса нового типа
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