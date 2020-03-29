Сотрудники чукотского заповедника "Остров Врангеля" начали полевой сезон

АНАДЫРЬ, 29 марта, /ТАСС/. Сотрудники заповедника "Остров Врангеля" на Чукотке отправились на очередной полевой сезон для полугодичного наблюдения за флорой и фауной уникальной природоохранной территории. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе заповедника.

"В течение шести месяцев сотрудники заповедника совместными усилиями будут собирать информацию по ключевым объектам экологического мониторинга, таким как белый медведь, белый гусь, овцебык, состояние колоний морских птиц, состояние водотоков, фенологические наблюдения", - рассказали ТАСС в пресс-службе природоохранного объекта.

Сотрудники заповедника добавили, что, когда медведицы начнут вместе с медвежатами выходить из берлог, научные специалисты будут проводить наблюдения за ними при помощи беспилотных летательных аппаратов, которые помогут в подсчете популяции. Кроме того, в заповеднике "Остров Врангеля" гнездятся почти 170 видов птиц и здесь же расположена крупнейшие в Чукотском море гнездовые концентрации морских колониальных птиц. Прошлой осенью волонтеры совместно с сотрудниками заповедника начали приводить в порядок промысловый дом в лагуне Попова для комфортного наблюдения за птичьими базарами, и в новом полевом сезоне работа продолжится.

"Остров Врангеля" - государственный природный заповедник, занимает наиболее северное положение из охраняемых участков России. Флора острова Врангеля по своему богатству и не имеет аналогов в Арктике. К настоящему времени в заповеднике выявили 417 видов и подвидов растений, но природные условия не благоприятствуют богатству фауны. В заповеднике совершенно нет земноводных и пресмыкающихся, однако, туристы часто встречают на побережьях заповедника залежки моржей.