{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Канада присоединилась к международной акции "Час Земли"

Ежегодно около трети жителей страны участвуют в этой всемирной акции

ОТТАВА, 29 марта. /ТАСС/. Канада в тринадцатый раз стала участницей всемирной акции "Час Земли". Присоединиться к ней канадцев призвал в субботу в своем Twitter премьер-министр Джастин Трюдо.

"Вы дома этим вечером, так почему бы не выключить электричество ради "Часа Земли" в 20:30 по местному времени?" - написал глава правительства, добавив, что в связи с эпидемией COVID-19 канадцам не стоит выходить на улицу. С аналогичным воззванием выступил и мэр города Торонто Джон Тори. Он также указал, что в назначенное время будет выключена подсветка на одном из символов города - светящихся буквах, составляющих слово "Торонто", которые находятся в самом центре мегаполиса.

Примечательно, что в Оттаве вопреки уже сложившейся традиции, по свидетельству корреспондента ТАСС, не погасли огни на "Башне мира", являющейся доминантой комплекса зданий национального парламента. Также на центральные столичные улицы в этом году в связи с пандемией коронавируса не вышли сотни горожан и туристов с зажженными свечами и фонариками, тем самым прервав эту многолетнюю традицию.

В акции в этом году также участвуют и другие крупные города Восточной Канады - Галифакс, Квебек-Сити и Монреаль. Позже к ним присоединятся мегаполисы Центральной и Западной Канады, такие как Виннипег, Калгари, Эдмонтон и Ванкувер. Ежегодно около трети жителей Канады - примерно 12 млн человек - участвуют в этой всемирной акции.

"Час Земли" - международная акция, проводимая ежегодно Всемирным фондом дикой природы (WWF) в 20:30 по местному времени в последнюю субботу марта. Впервые она прошла в Австралии в 2007 году, статус международной акция получила в 2008-м, а спустя еще год к ней присоединилась Россия. Сейчас в ней принимают участие уже более 2 млрд человек по всему миру из более чем 180 стран и почти 7 тыс. городов.

Цель "Часа Земли" - напомнить о необходимости заботы об ограниченных ресурсах планеты и призвать задуматься о ежедневных действиях каждого человека, направленных на сохранение и улучшение окружающей среды. В ходе акции люди выключают свет и электроприборы в своих домах на 60 минут. Также на час отключают подсветку самых известных мировых достопримечательностей, среди которых Московский Кремль, Эйфелева башня, храм Святого Семейства в Барселоне, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, Великая Китайская стена и другие. Ее лозунг в этом году - "Каждый может!".

Теги
КанадаТрюдо, Джастин
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Власти Сингапура лишили гражданства нарушителя домашнего карантина
Го Илья Виктор во время карантина отправился на индонезийский остров Батам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС