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Распространение коронавируса нового типа

Более 130 случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Мексике

Общее число заболевших достигло 848

МЕХИКО, 29 марта. /ТАСС/. Мексиканские специалисты за сутки выявили 131 случай заражения новым коронавирусом, их общее число в стране достигло 848. Об этом объявил в субботу вечером на пресс-конференции главный эпидемиолог министерства здравоохранения республики Хосе Луис Аломия. Трансляция его выступления велась на сайте ведомства.

"На сегодняшний день мы имеем 848 [подтвержденных] случаев [заражения]", - сказал Аломия. Жертвами заболевания, вызываемого коронавирусом, к настоящему времени стали 16 человек. О первом инфицированном в латиноамериканском государстве стало известно 28 февраля.

Во вторник власти объявили, что в Мексике началась вторая волна распространения коронавируса. Речь идет об этапе, на котором заболевают не только приехавшие из-за границы и те, кто вступал с ними в контакт, но и люди, не покидавшие страну.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу призвал сограждан не покидать свои дома без необходимости и обращаться за медицинской помощью только при наличии симптомов, прямо указывающих на возможное заражение коронавирусом.

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МексикаРаспространение коронавируса нового типа
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