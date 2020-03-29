Более 130 случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Мексике

МЕХИКО, 29 марта. /ТАСС/. Мексиканские специалисты за сутки выявили 131 случай заражения новым коронавирусом, их общее число в стране достигло 848. Об этом объявил в субботу вечером на пресс-конференции главный эпидемиолог министерства здравоохранения республики Хосе Луис Аломия. Трансляция его выступления велась на сайте ведомства.

"На сегодняшний день мы имеем 848 [подтвержденных] случаев [заражения]", - сказал Аломия. Жертвами заболевания, вызываемого коронавирусом, к настоящему времени стали 16 человек. О первом инфицированном в латиноамериканском государстве стало известно 28 февраля.

Во вторник власти объявили, что в Мексике началась вторая волна распространения коронавируса. Речь идет об этапе, на котором заболевают не только приехавшие из-за границы и те, кто вступал с ними в контакт, но и люди, не покидавшие страну.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу призвал сограждан не покидать свои дома без необходимости и обращаться за медицинской помощью только при наличии симптомов, прямо указывающих на возможное заражение коронавирусом.