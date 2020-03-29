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Распространение коронавируса нового типа

В Армении умерли еще двое пациентов с коронавирусом

Они страдали хроническими заболеваниями

ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Двое пациентов - женщина 55 лет и мужчина в возрасте 73 лет - умерли в Армении от коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье ночью на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян.

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"С прискорбием должен сказать, что в инфекционной больнице скончались двое пациентов, которые были инфицированы коронавирусом, на фоне других хронических болезней", - сказал министр.

Глава Минздрава отметил, что врачи сделали все возможное для спасения их жизней, и выразил соболезнования родным и близким умерших.

На данный момент в Армении зафиксировано 407 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли три человека.

Теги
АрменияРаспространение коронавируса нового типа
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