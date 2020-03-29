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Распространение коронавируса нового типа

Второй спецборт прибудет за россиянами на Филиппины 30 марта

По данным представителя посольства России на Филиппинах Татьяны Шлычковой, самолет сможет вместить до 170 пассажиров

БАНГКОК, 29 марта. /ТАСС/. Второй специальный борт за российскими туристами, которые не могут покинуть филиппинские острова Боракай и Лусон из-за эпидемии коронавируса, прибудет из Владивостока 30 марта. Об этом сообщила в воскресенье советник-посланник посольства РФ на Филиппинах Татьяна Шлычкова.

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"Самолет, который должен лететь по маршруту Владивосток - Манила - Калибо - Владивосток, уже оформляет разрешение [на перелет], - сказала она во время трансляции на странице диппредставительства в Facebook. - По плану они должны прилететь 30 марта рано утром в Манилу, [после этого] экипаж будет отдыхать". "В районе 21:00 [по местному времени] забирают [россиян на острове] Лусон, после этого перелетают в Калибо, где люди к этому времени должны пройти [в аэропорту] все формальности и быть в накопителе, забирают [граждан РФ на] Калибо и вылетают [в районе 23:00] во Владивосток", - пояснила она.

По ее словам, цены на транспортировку в Россию, которой займется авиакомпания "Якутия", будут такими же, как в случае с первым специальным бортом: €100 с человека, детский билет - €50. "Вместимость самолета - 170 посадочных мест", - добавила она. Дипломат отметила, что спецрейсы предназначены в первую очередь для российских туристов. "Это будет учитываться при распределении мест, поскольку [у постоянно проживающих на Филиппинах] есть возможность жить в своих домах и переждать карантин, туристы такой возможности не имеют", - добавила Шлычкова.

Советник-посланник пояснила, что туристы могут в конечном итоге остаться без денег и крыши над головой, а также стать нарушителями иммиграционного режима. "Сейчас власти идут лояльно навстречу тем, кто просрочил визы не по своей вине, если они выезжают [из страны]. Поэтому в первую очередь будут вывозиться этим рейсом наши туристы, а не жители, которые имеют вид на жительство", - подчеркнула она.

27 марта в Москву из Себу были доставлены первые 457 российских граждан, которые не смогли самостоятельно покинуть Филиппины из-за карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса.

По данным Минздрава, в стране подтверждено 1 075 случаев инфицирования новым коронавирусом, умерли 68 человек, вылечились 35. В республике действует режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев. В частности, было запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями, в Большой Маниле с 20:00 до 05:00 введен комендантский час. В итоге многие иностранцы не смогли добраться с островов до международных аэропортов Филиппин из-за введенных ограничений на передвижение.

Теги
ФилиппиныРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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