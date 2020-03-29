Второй спецборт прибудет за россиянами на Филиппины 30 марта

БАНГКОК, 29 марта. /ТАСС/. Второй специальный борт за российскими туристами, которые не могут покинуть филиппинские острова Боракай и Лусон из-за эпидемии коронавируса, прибудет из Владивостока 30 марта. Об этом сообщила в воскресенье советник-посланник посольства РФ на Филиппинах Татьяна Шлычкова.

"Самолет, который должен лететь по маршруту Владивосток - Манила - Калибо - Владивосток, уже оформляет разрешение [на перелет], - сказала она во время трансляции на странице диппредставительства в Facebook. - По плану они должны прилететь 30 марта рано утром в Манилу, [после этого] экипаж будет отдыхать". "В районе 21:00 [по местному времени] забирают [россиян на острове] Лусон, после этого перелетают в Калибо, где люди к этому времени должны пройти [в аэропорту] все формальности и быть в накопителе, забирают [граждан РФ на] Калибо и вылетают [в районе 23:00] во Владивосток", - пояснила она.

По ее словам, цены на транспортировку в Россию, которой займется авиакомпания "Якутия", будут такими же, как в случае с первым специальным бортом: €100 с человека, детский билет - €50. "Вместимость самолета - 170 посадочных мест", - добавила она. Дипломат отметила, что спецрейсы предназначены в первую очередь для российских туристов. "Это будет учитываться при распределении мест, поскольку [у постоянно проживающих на Филиппинах] есть возможность жить в своих домах и переждать карантин, туристы такой возможности не имеют", - добавила Шлычкова.

Советник-посланник пояснила, что туристы могут в конечном итоге остаться без денег и крыши над головой, а также стать нарушителями иммиграционного режима. "Сейчас власти идут лояльно навстречу тем, кто просрочил визы не по своей вине, если они выезжают [из страны]. Поэтому в первую очередь будут вывозиться этим рейсом наши туристы, а не жители, которые имеют вид на жительство", - подчеркнула она.

27 марта в Москву из Себу были доставлены первые 457 российских граждан, которые не смогли самостоятельно покинуть Филиппины из-за карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса.

По данным Минздрава, в стране подтверждено 1 075 случаев инфицирования новым коронавирусом, умерли 68 человек, вылечились 35. В республике действует режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев. В частности, было запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями, в Большой Маниле с 20:00 до 05:00 введен комендантский час. В итоге многие иностранцы не смогли добраться с островов до международных аэропортов Филиппин из-за введенных ограничений на передвижение.