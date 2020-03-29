Синоптики сообщили, что некоторые регионы России на следующей неделе ждет аномальное тепло

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Аномально теплая погода установится на Чукотке, северо-востоке Якутии, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае на следующей неделе. Превышение климатической нормы будет достигать 14 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Чукотке и северо-востоке Якутии аномалии будут достигать 12-14 градусов со знаком плюс на следующей неделе. Очень теплая погода также ожидается на юге Сибирского федерального округа: Омская, Томская, Новосибирская области, Кемеровская область и юг Красноярского края. Там аномалии [составят] 6-8 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, аномально теплая погода задержится в этих регионах примерно на пять дней.