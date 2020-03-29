В Новосибирске выявили восьмой случай заражения коронавирусной инфекцией

НОВОСИБИРСК, 29 марта. /ТАСС/. Еще один случай заражения новой коронавирусной инфекцией выявлен в Новосибирске - заболела женщина, которая в марте была в ОАЭ. Число людей в регионе с подтвержденным диагнозом выросло до восьми, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе Новосибирской области.

"По данным оперативного штаба, 29 марта в Новосибирской области зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Пациентка была в Объединенных Арабских Эмиратах с 4 по 18 марта. <...> Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники определили круг контактных лиц, включая пассажиров рейса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент возвращения сибирячки ОАЭ не входили в список стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, специалисты Роспотребнадзора не анкетировали этот рейс в аэропорту Толмачево. Женщина не воспользовалась сразу помощью медиков, однако сознательно решила остаться дома на самоизоляции. 24 марта с симптомами ОРВИ она обратилась в инфекционную больницу №1, в воскресенье, 29 марта, подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

Также сообщается, что ее состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящее время это восьмой пациент с коронавирусной инфекцией в регионе. Под наблюдением медиков находятся порядка 50 человек с подозрением на коронавирус.