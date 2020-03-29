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В Сочи из Армении и Финляндии прибыли два самолета с россиянами на борту

Граждан отправили на двухнедельную самоизоляцию

СОЧИ, 29 марта. /ТАСС/. Два самолета из Армении и Финляндии с 74 гражданами России на борту прибыли в Сочи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в воскресенье.

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"В Сочи прибыли два самолета из Армении и Финляндии с россиянами на борту. Большинство из прибывших именно сочинцы или граждане, имеющие собственное жилье на курорте. <...> Из 74 человек , прибывавших накануне на двух рейсах, в изоляцию в обсерваторе отправились 34 пассажира. Обсерватор охраняется Росгвардией, в нем круглосуточно дежурят сотрудники Роспотребнадзора и медики", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что еще во время полета всем пассажирам произвели замер температуры и каждого осмотрели медики. В аэропорту процедуру повторили. После медицинского осмотра местных жителей отправили на двухнедельную самоизоляцию по домам. Тех, у кого нет жилья на курорте, поместили в обсерватор.

Отмечается, что сейчас аэропорт Сочи не принимает международные рейсы, за исключением тех, что направлены на возвращение россиян на родину.

Теги
АрменияФинляндияРоссияКраснодарский крайРаспространение коронавируса нового типа
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