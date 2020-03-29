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Кремль, Эрмитаж и Крымский мост погасили освещение в рамках акции "Час Земли"

В Петербурге отключили подсветку более 40 знаковых зданий и нескольких мостов через Неву

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Внешнее освещение Московского Кремля, который является официальной резиденцией главы государства, выключилось в субботу вечером в рамках экологической акции "Час Земли".

Как отмечал ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Сергей Девятов, официальный представитель Федеральной службы охраны, в ведении которой находится резиденция президента, во время "Часа Земли" выключается освещение по всему периметру Кремля. "Останется гореть только подсветка штандарта президента на первом корпусе Кремля", - уточнил он. Кремль участвует в этой акции по решению Владимира Путина с 2013 года.

Также в 20:30 мск в субботу с началом акции погасло внешнее освещение Дома правительства России.

Участие Санкт-Петербурга

Подсветку более 40 знаковых зданий и сооружений Санкт-Петербурга, в частности, Петропавловской крепости, Зимнего дворца, Троицкого собора и телебашни отключили в рамках акции Всемирного фонда природы "Час земли". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Ленсвет".

"В Северной столице с 20:30 мск на 60 минут без светового оформления остались Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, Эрмитаж, Троицкий собор, телебашня, Казанский кафедральный собор", - сказала собеседница агентства.

Также была отключена подсветка нескольких ключевых мостов через Неву: Дворцового, Большеохтинского, Благовещенского и Биржевого. Без освещения остались фасады зданий в акватории Большой Невы от Троицкого до Благовещенского мостов.

Впервые погасла подсветка арок Крымского моста

Подсветку арочной части Крымского моста впервые с момента запуска отключили вечером в субботу на 60 минут в рамках международной акции "Час Земли", сообщили ТАСС в инфоцентре "Крымский мост".

Подсветка Крымского моста цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами - была впервые включена в декабре 2019 года накануне запуска пассажирского железнодорожного движения на полуостров.

В инфоцентре ТАСС подтвердили, что подсветка главных арок моста отключена впервые с момента запуска. Гасили ее поэтапно, сначала отключили одну арку, затем вторую. "На 60 минут в 20:30 отключу свою архитектурную подсветку в поддержку планеты", - говорится в сообщении на странице в Facebook инфоцентра "Крымский мост".

"Час Земли" является международной символической акцией, Всемирный фонд дикой природы призывает для участия в ней выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

С 2009 года акция проходит в России, в прошлом году к ней присоединились около 30 млн россиян. Ее лозунг в этом году - "Каждый может!", а главная тема - экологический активизм.

Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран. К сегодняшнему дню в ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7 тыс. городов.

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