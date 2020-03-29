Экологическая акция "Час Земли" преодолела 11 часовых поясов в России

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Природоохранная акция "Час Земли", проводившаяся по всему миру в субботу, прошла через все 11 часовых поясов России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, распространенном в воскресенье.

"Акция "Час Земли" вновь объединила миллионы россиян, готовых брать на себя ответственность за будущее российской природы и действовать ради благоприятной окружающей среды. Акция прокатилась волной по всей стране, от Камчатки до Калининграда, преодолев 11 часовых поясов. Участниками акции в России стали десятки тысяч россиян в сотнях населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На один час была выключена подсветка памятников архитектуры и центральных зданий. В частности, в российской столице были отключены подсветки Московского Кремля, здания Совета Федерации, ВДНХ и делового центра "Москва-Сити"; а в Санкт-Петербурге, например, погасло освещение Государственного Эрмитажа, телебашни и мостов.

В Волгограде было отключено освещение Мамаева кургана и "Волгоград-Арены", во Владивостоке - телебашни и здания администрации Приморского края, в Мурманске - здания областной думы. Была отключена подсветка администраций и центральных зданий Абакана, Барнаула, Новосибирска, Омска, Анадыря, Петропавловска-Камчатского и десятков других российских городов, отмечается в заявлении WWF.

"Час Земли" является международной символической акцией, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. С 2009 года акция проходит в России, и в прошлом году к ней присоединилось уже около 30 млн россиян. В этом году "Час Земли" прошел 28 марта в 20:30 по местному времени.