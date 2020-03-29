В Калининграде выздоровела пожилая женщина, заразившаяся коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 29 марта. /ТАСС/. Вторая пациентка, госпитализированная в Калининграде с коронавирусом, выздоровела и выписана из больницы. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в региональном штабе по контролю за инфекцией.

Первая 40-летняя пациентка, прибывшая в регион из поездки в Милан и госпитализированная 7 марта, была выписана из больницы 20 марта.

"Сегодня выписана женщина, мама самой первой заразившейся, которая вернулась из Италии. Она была вторым зараженным в регионе и на данный момент самым возрастным заболевшим и уже переболевшим в Калининградской области. Состояние остальных пациентов, у которых подтверждена новая коронавирусная инфекция, оценивается медиками как удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Вылечившейся женщине более 70 лет, сообщили в штабе, не став называть ее точный возраст.

На 29 марта в области обследован 3 501 человек, выявлено 11 заражений, под меднаблюдением - 1 552 человека.