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Распространение коронавируса нового типа

В Калининграде выздоровела пожилая женщина, заразившаяся коронавирусом

Женщину, которой более 70 лет, выписали из больницы

КАЛИНИНГРАД, 29 марта. /ТАСС/. Вторая пациентка, госпитализированная в Калининграде с коронавирусом, выздоровела и выписана из больницы. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в региональном штабе по контролю за инфекцией.

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Первая 40-летняя пациентка, прибывшая в регион из поездки в Милан и госпитализированная 7 марта, была выписана из больницы 20 марта.

"Сегодня выписана женщина, мама самой первой заразившейся, которая вернулась из Италии. Она была вторым зараженным в регионе и на данный момент самым возрастным заболевшим и уже переболевшим в Калининградской области. Состояние остальных пациентов, у которых подтверждена новая коронавирусная инфекция, оценивается медиками как удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Вылечившейся женщине более 70 лет, сообщили в штабе, не став называть ее точный возраст.

На 29 марта в области обследован 3 501 человек, выявлено 11 заражений, под меднаблюдением - 1 552 человека.

Теги
РоссияКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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