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Распространение коронавируса нового типа

Росгвардейцам и полицейским в Крыму дали право бесплатного проезда

Медработники, которые контактировали с зараженными коронавирусом, получат выплаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Власти Крыма ввели бесплатный проезд в общественном транспорте для полицейских и росгвардейцев, врачи и коммунальщики, участвующие в борьбе с коронавирусом, получат компенсации. Об этом сообщила в воскресенье на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове зампредседателя Совета министров - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

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Глава Крыма Сергей Аксенов накануне поручил членам оперативного штаба в течение дня определить, для кого из сотрудников и волонтеров, занятых в борьбе с коронавирусом, будет введен бесплатный проезд, а кому будут выплачены компенсации.

"По итогам месяца каждой льготной категории и лицам контактирующим, медикам, работающим с COVID-19, будет компенсация за проезд в общественном транспорте осуществляться. Это будет осуществляться в виде стимулирующих выплат за счет средств пока медучреждений, затем возмещение будет подсчитано из резервного фонда. Сотрудники полиции и Росгвардии, которые одеты в форму, получают право бесплатного проезда", - сказала Романовская.

Аксенов уточнил, что выплаты будут адресные, их получат медработники и сотрудники коммунальных служб, которые были заняты в борьбе с коронавирусом и непосредственно контактировали с зараженными.

Власти Крыма ранее временно отменили все льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров и других категорий граждан, действовавшие на территории республики. Аналогичные меры приняты в Севастополе, чтобы ограничить передвижение людей.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымРаспространение коронавируса нового типа
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