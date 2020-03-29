Посольство РФ разъяснило, как россиянам добраться до Стамбула для вылета домой

АНКАРА, 29 марта. /ТАСС/. Граждане России, желающие в ближайшие дни покинуть территорию Турции рейсами авиакомпании "Аэрофлот" из Стамбула, должны обратиться в специальные комиссии за разрешением направиться в этот город. Об этом сообщило в воскресенье посольство РФ в Турции.

"В связи с введенными в Турции ограничениями на передвижения между городами сообщаем, что, по информации компетентных властей, россиянам для получения специального разрешения на переезд в Стамбул с целью вылета в Российскую Федерацию требуется обратиться в созданные в аэропортах и автовокзалах специальные комиссии, заявить цель следования в Стамбул и предъявить имеющийся билет в Россию. При этом необходимо быть готовыми к процедуре измерения температуры. С полученным разрешением следует обратиться в кассу для приобретения билета. Обращаем также внимание на то, что междугородние автобусные перевозки совершаются по мере заполнения автобуса (всего должно набраться 20 человек)", - говорится в распространенном коммюнике.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 марта выступил с обращением к жителям страны, в котором объявил новые меры для сдерживания распространения коронавируса в республике. В качестве одного из шагов он назвал приостановку международного авиасообщения.

Между тем накануне посольство РФ в Турции сообщило, что авиакомпания "Аэрофлот" выполнит все рейсы по вывозу российских граждан из Турции. Перелеты из Стамбула в Москву будут выполняться 29, 30 и 31 марта.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число заразившихся, согласно последним данным, достигло 7402, умерли 108 человек. По меньшей мере 70 пациентов выздоровели.