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Распространение коронавируса нового типа

Митрополит Варсонофий провел богослужение в Исаакиевском соборе с участием прихожан

Литургию посетил спикер Законодательного собрания города Вячеслав Макаров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел воскресную литургию в Исаакиевском соборе в установленный "исключительный" день после запрета допуска людей в собор из-за пандемии коронавируса. Служба прошла при минимальном количестве прихожан, сообщила ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова.

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"[Служба прошла] при минимальном количестве прихожан, они стояли на расстоянии друг от друга около двух метров. [Служба] транслировалась онлайн, около 1,5 тыс. смотрело", - рассказала собеседница агентства.

На сайте митрополии также отмечается, что литургию святителя Василия Великого посетил спикер Законодательного собрания города. "За богослужением молился председатель Заксобрания Вячеслав Макаров", - говорится в сообщении.

26 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о новых мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, в котором среди прочего вводится запрет на посещение церквей (с исключением для их служителей) в период выходных дней с 28 марта по 5 апреля. В РПЦ назвали запрет властей города противоречащим Конституции РФ, а также нарушающим право на свободу вероисповедания и отметили, что такие ограничения могут вводиться только федеральными законами. В Санкт-Петербургской митрополии сообщили, что храмы Петербурга продолжат служение в период с 28 марта по 5 апреля.

Накануне Александр Беглов также предложил епархии помощь в организации онлайн-трансляций богослужений. В епархии сообщили, что в ближайшее время определят список храмов, из которых они будут идти.

Дирекция Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" издала приказ, приостанавливающий допуск физических лиц на музейные объекты Исаакиевский собор и Спас на крови (относится к комплексу ГМП) в период с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года. Вместе с тем в качестве исключения директором музея-памятника "Исаакиевский собор" было разрешено проведение божественной литургии 29 марта.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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