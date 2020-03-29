Песков: телефон для съемки визита Путина в Коммунарку достали в экстренном порядке

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Телефон для съемки визита президента РФ Владимира Путина в больницу в Коммунарке был найден в срочном порядке, чтобы была возможность увидеть, чем занимался глава государства во время этого посещения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия-1 ".

"Телефон достали в экстренном порядке", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что ему как пресс-секретарю российского лидера было важно, чтобы телезрители "увидели, что делал там президент". "Потому что очевидно, что для него совершенно в тот момент было неважно, снимает это кто-то, запечатлевает и как запечатлевает", - добавил Песков.

Президент РФ Владимир Путин побывал в Коммунарке во вторник и осмотрел больницу, предназначенную для пациентов с подозрением на коронавирус. Экскурсию по учреждению проводил главный врач больницы № 40 Денис Проценко.