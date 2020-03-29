РПЦ пока не сообщает о мерах предосторожности во время Пасхи

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) пока не сообщает о возможных мерах предосторожности во время празднования Пасхи в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказал ТАСС в воскресенье председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Пока не готов сказать, давайте доживем до Пасхи. Пасха будет, это я могу сказать вам совершенно уверенно", - сказал Легойда ТАСС.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения в связи с распространением коронавируса и молиться дома. Владимир Легойда сообщил ТАСС, что священники РПЦ при этом продолжат совершать богослужения по благословению патриарха Кирилла.