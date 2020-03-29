В Псковской области от коронавирусной инфекции умер первый пациент

ТАСС, 29 марта. Пациент с подтвержденным заражением коронавирусом и сопутствующей патологией легких умер в воскресенье в Псковской области. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с новой инфекцией в регионе.

Об умершем больном сообщил главврач Алексей Васильев. Это первая смерть от коронавируса в области. У пациента имелась тяжелая сопутствующая патология в легких.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению, умершего 52-летнего мужчину доставили в больницу 21 марта, а 23 числа перевели в реанимацию. В ведомстве уточнили, что он контактировал с семьей, приехавшей из Испании.

По последним данным, в Псковской области зафиксировано шесть подтвержденных случаев коронавируса. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное или средней тяжести.