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Распространение коронавируса нового типа

В Псковской области от коронавирусной инфекции умер первый пациент

У него была патология легких

ТАСС, 29 марта. Пациент с подтвержденным заражением коронавирусом и сопутствующей патологией легких умер в воскресенье в Псковской области. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с новой инфекцией в регионе.

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Об умершем больном сообщил главврач Алексей Васильев. Это первая смерть от коронавируса в области. У пациента имелась тяжелая сопутствующая патология в легких.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению, умершего 52-летнего мужчину доставили в больницу 21 марта, а 23 числа перевели в реанимацию. В ведомстве уточнили, что он контактировал с семьей, приехавшей из Испании.

По последним данным, в Псковской области зафиксировано шесть подтвержденных случаев коронавируса. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное или средней тяжести.

 

Теги
РоссияПсковская областьРаспространение коронавируса нового типа
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