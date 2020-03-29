В Астраханской области выявили еще три случая заражения коронавирусом

АСТРАХАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. В Астраханской области зарегистрировали еще троих людей с условно подтвержденной коронавирусной инфекцией, передает Telegram-канал регионального Минздрава в воскресенье. Все зараженные живут в селе Солянка Наримановского района.

"Это две женщины 1962 и 1956 годов рождения, находившихся в контакте с первой инфицированной семьей (п. Тальниковый Красноярского района), вернувшейся 22 марта из Турции, и женщина 1969 года рождения, вернувшаяся 15 марта из Таиланда", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в министерстве здравоохранения региона, все новые случаи выявлены в селе Солянка Наримановского района, добавив, что женщины госпитализированы в областную инфекционную больницу. Их круг контактов выявляется и переводится на изоляцию.

Всего на территории Астраханской области выявлено восемь условно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает областной Минздрав.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Также сообщалось о смерти девятого заразившегося в Псковской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.