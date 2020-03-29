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Распространение коронавируса нового типа

Власти Боливии подтвердили первую смерть от коронавируса

Умершая 78-летняя женщина заразилась новым коронавирусом от человека, вернувшегося из поездки в Европу

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 марта. /ТАСС/. Боливийские медики зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом нового вида. Об этом сообщил в воскресенье губернатор провинции Санта-Крус Рубен Костас.

"Сегодня в Боливии умер первый человек от COVID-19 (болезнь, вызываемая коронавирусом нового вида - прим. ТАСС)", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook правительства региона.

По словам губернатора, 78-летняя женщина заразилась новым коронавирусом от человека, вернувшегося из поездки в Европу.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом в стране. К настоящему моменту заболели более 80 человек. 21 марта и. о. президента Боливии Жанин Аньес объявила, что для предотвращения распространения нового коронавируса вводит 14-дневный карантин.

Теги
БоливияРаспространение коронавируса нового типа
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