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Распространение коронавируса нового типа

В Вологодской области подтвердились два первых случая заражения коронавирусом

Заразившимися оказались жители Череповца, которые недавно были в Москве и отдыхали на базе отдыха

ТАСС, 29 марта. Два первых случая коронавирусной инфекции подтвердились в Череповце Вологодской области. Об этом в воскресенье на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Олег Кувшинчиков.

"Наконец-то пришли анализы из московского референц-центра. Они подтвердили, что у двоих череповчан, которые приехали из Москвы и отдыхали на базе отдыха "Торово", подтвержден коронавирус", - сказал он.

В московской лаборатории находятся еще девять анализов, отправленных из Вологодской области. Губернатор добавил, что карантинные мероприятия в регионе будут продолжены.

Как ранее сообщал ТАСС, режим чрезвычайной ситуации вводят в Череповце в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 30 марта в городе отменят некоторые маршруты общественного транспорта и временно запретят льготный проезд, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"В городе вводится режим ЧС, это означает, что вводятся дополнительные ограничительные мероприятия. С понедельника, 30 марта, будут отменены часть автобусных маршрутов и один трамвайный, а также полностью отменим льготный проезд, как это сделали в Москве. Чтобы не возникало лишний раз желания проехать в общественном транспорте. Будем смотреть за развитием ситуации и, если она будет усложняться, будем далее вводить еще большие ограничения", - сообщил ТАСС помощник мэра города Сергей Климушкин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьРаспространение коронавируса нового типа
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