Главы российских телеканалов призвали зрителей оставаться дома

В воскресенье к международной акции "Оставайся дома" присоединились 17 российских федеральных телеканалов: Первый, "Россия-1", "Россия-24", "Культура", НТВ, ТНТ, "Пятница", ТВ3, "Матч ТВ", "Супер", ТНТ4, 2х2, СТС, "Че", "Домашний", "СТС Kids", "СТС Love". Телеканалы разместили в своем эфире межпрограммные заставки с этим призывом.

Единодушие и солидарность телеканалы проявили в третий раз. Впервые это произошло в марте 1995 года после убийства журналиста Владислава Листьева, когда каналы поменяли сетку вещания. Во второй раз - в 2000 году после пожара на Останкинской башне, когда каналы оказывали друг другу взаимовыручку, предоставив свои мощности для вещания конкурентов.

Беспрецедентный вызов

Главный редактор телеканала "Россия-24" Евгений Бекасов в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что опасность вынуждает телевидение как лидирующее медиа в стране реагировать соответствующим образом, именно поэтому ничего удивительного нет в том, что "все телеканалы, несмотря на жесткую конкуренцию, солидализировались и выступили с такой инициативой".

"Как мы видим, события развиваются по серьезному сценарию, и нам надо соответствующим образом на это реагировать. Мы должны призывать людей всеми возможными способами сейчас оставаться дома", - подчеркнул Бекасов.

"Здоровая конкуренция - это, конечно же, хорошо, но здоровье людей - это гораздо важнее. К телевидению устремлены взгляды зрителей и в этой ситуации, связанной с карантином, всем телеканалам и всем людям, которые работают на телевидении, было важно объединиться и донести до всех граждан важный посыл - нужно соблюдать карантин и сидеть дома, беречь себя и своих близких. И не так важно, какой именно канал зрители будут смотреть", - сказал ТАСС генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Вячеслав Муругов, генеральный директор "СТС Медиа" и телеканала СТС, сказал ТАСС, что в обычное время участники телерынка слишком увлечены конкуренцией друг с другом. "Мы забываем, что задача телевидения - объединять людей, находятся ли они по ту или эту сторону экрана. Я рад, что нам с коллегами удалось проявить солидарность и вместе обратиться к нашей огромной аудитории. Пожалуйста, оставайтесь дома, а мы поможем разнообразить вашу временную изоляцию", - отметил он.

Телеведущий, генеральный продюсер АО "Первый канал. Всемирная сеть" Дмитрий Борисов сказал ТАСС, что каналы сейчас забыли о конкурентных ограничениях и соперничестве. "Мы готовы рекламировать друг друга, лишь бы люди проводили время дома, а не в общественных местах, где их может ждать смертельная опасность. Даже если вдруг у вас не было подключено платное телевидение с огромным количеством каналов, в эти дни многие вещатели открыли свои сигналы, в том числе онлайн. Всегда есть что выбрать", - подчеркнул Борисов.

По его словам, сейчас каждому важно понять, что надо жестко ограничить круг личного общения только самыми близкими. "Если же ваша профессия относится к числу особо важных и удаленно работать никак не получается - лучше всего ограничить от общения с собой даже родственников, тем более пожилых, - считает он. - Сейчас складывается впечатление, что у нас есть некоторая фора по сравнению с другими странами, где катастрофа уже наступила. Так вот, нам бы эту фору не профукать. Воздержитесь от пикников и шашлыков с друзьями, не надо воспринимать эти нерабочие дни как хорошую возможность собраться большой компанией. Иначе потом может быть очень горько от чувства вины за жизни друзей".