Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Россия с 30 марта, согласно распоряжению правительства, ограничила пересечение государственной границы. Это решение, как следует из распоряжения, распространяется на движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу. При этом ограничения не затрагивают грузовое сообщение. В то же время движение через сухопутный участок российско-белорусской границы также будет ограничено.

"Ограничение вводится в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции", - отмечается на официальном сайте Росгранстроя.

По данным Росгранстроя, всего в России в начале марта действовало более 300 пунктов пропуска.

На кого не распространяются новые ограничения

Как следует из текста приказа, госграницу можно будет пересекать дипломатическим работникам и членам их семей, водителям грузовых автомобилей, экипажам речных судов, международных поездов, сотрудникам Межправительственной фельдъегерской связи, членам официальных делегаций, курьерам дипломатической связи при условии предъявления документов, удостоверяющих их личность. Кроме того, под исключение подпадают граждане РФ и иностранцы, которые выезжают "в связи со смертью близкого родственника при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства".

Более того, границу можно будет пересекать и жителям Калининградской области, "следующим железнодорожным пассажирским транспортом транзитом с одной части территории РФ в Калининградскую область и обратно". При этом у такого гражданина с собой должен быть паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в Калининградской области. Границу смогут пересечь при наличии паспорта и граждане РФ, которые постоянно проживают на территории Луганской и Донецкой областей Украины.

Ранее РЖД сообщили, что ограничения на пересечение границы РФ, которые вступают в силу 30 марта, не повлияют на расписание поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград и Минск.

Всего с начала распространения нового коронавируса РЖД отменили курсирование поездов в сообщении с 20 странами - Абхазией, Австрией, Азербайджаном, Германией, Италией, Китаем, КНДР, Киргизией, Латвией, Литвой, Молдавией, Монголией, Польшей, Таджикистаном, Узбекистаном, Украиной, Францией, Финляндией, Чехией и Эстонией. На поездах, следующих по маршрутам между Россией и Казахстаном, ранее могли ехать граждане республики, возвращающиеся домой, и граждане других стран, выезжающие из Казахстана.

Закрытие международных полетов и ограничение въезда в РФ для иностранцев

27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой. При этом запрет на выполнение полетов из России за границу не распространяется на грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки. В результате этого ограничения лоукостер "Победа" объявил о прекращении всех полетов с 1 апреля по 31 мая.

С 18 марта Россия на фоне распространения коронавируса до 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.