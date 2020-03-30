Первую смерть пациента с коронавирусом зафиксировали в Кот-д'Ивуаре

ТАСС, 30 марта. Министр здравоохранения и публичной гигиены Кот-д'Ивуара в воскресенье подтвердил первую смерть больного с коронавирусом в стране. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Министр не уточнил пол и возраст умершего, однако отметил, что заражение коронавирусом было диагностировано уже посмертно.

Всего, по данным агентства, в Кот-д'Ивуаре зафиксировано 165 случаев заражения. На территории государства действуют режим чрезвычайного положения и изоляции граждан и комендантский час. Кроме того, ограничено передвижение между Абиджаном (экономическая столица страны, где зарегистрировано основное число инфицированных) и другими областями.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.