Число зараженных коронавирусом в Мурманской области достигло пяти

МУРМАНСК, 30 марта. /ТАСС/. Число заболевших инфекцией, вызываемой новым коронавирусом, в Мурманской области увеличилось до пяти человек, ранее сообщалось о трех зараженных: граждане Ирландии, еще два случая зафиксировали в Апатитах и Мончегорске. Об этом сообщил в воскресенье оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом.

"Положительный результат теста на коронавирус выявлен еще у двух человек. Подтвердился диагноз у мужчины из Апатитов, который вернулся из туристической поездки с Кубы. Кроме того, из-за грубого нарушения режима самоизоляции он заразил другого жителя Апатитов, который ехал с ним в поезде. У него также подтвержден коронавирус", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб сообщает также, что увеличилось число предварительно положительных анализов на COVID-19 в Мурманской области. За сутки подозрение на коронавирус выявлено еще у четырех человек. Три случая зафиксировали в Кировско-Апатитском районе, один - в Мурманске, все они госпитализированы, проводятся противоэпидемические мероприятия.

По информации оперативного штаба, первый выявленный зараженный в регионе - гражданин Ирландии, госпитализированный с коронавирусом в Мурманске после шахматного турнира 16 марта - в воскресенье был выписан из больницы. По состоянию на 22:00 29 марта, в Мурманской области получено 18 предварительно положительных результатов на коронавирус, 8 человек госпитализированы за минувшие сутки, 68 находятся на обсервации, 1412 человека - на самоизоляции, 44 человека с обсервации сняты.