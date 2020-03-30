Посольство РФ запросило у Госдепа данные о здоровье россиян, содержащихся в тюрьмах в США

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Посольство России в США на фоне ситуации с распространением нового коронавируса запросило у Госдепартамента данные о состоянии здоровья россиян, находящихся в американских тюрьмах. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в воскресенье на странице российской дипмиссии в Facebook .

"Не оставили без внимания информацию <...> о случаях заболевания коронавирусной инфекцией в американских тюрьмах. Незамедлительно направили в Государственный департамент запрос о состоянии здоровья росграждан, содержащихся в местных исправительных учреждениях", - приводит пресс-служба диппредставительства ответ Антонова на просьбу СМИ прокомментировать сообщения о случаях заражения коронавирусом в американских тюрьмах.

"Безусловно, посольство внимательно следит за здоровьем отбывающих наказание в США россиян. Продолжаем находиться в тесном контакте с местными властями", - добавил Антонов.

"Призываем Вашингтон руководствоваться соображениями гуманности и максимально оперативно предпринимать необходимые меры по профилактике коронавируса и оказанию квалифицированной медпомощи нашим соотечественникам. Жизнь и здоровье росграждан всегда были и будут приоритетом нашей работы в это непростое время", - подчеркнул посол.