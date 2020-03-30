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Сотрудники нацпарка в Приморье спасли котенка краснокнижного леопарда от лесного пожара

Возгорание потушили, не допустив проникновения огня в сам нацпарк

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае спасли от лесного пожара котенка дальневосточного леопарда, сообщает в понедельник пресс-служба нацпарка.

"Жертвой пламени едва не стал котенок дальневосточного леопарда - самой редкой крупной кошки в мире. На уникальных кадрах с фотоловушки видно, как он убегает от надвигающегося огня. Оперативно прибывшие на место сотрудники "Земли леопарда" сумели вовремя потушить пожар, не допустив проникновения огня в сам нацпарк. Однако ситуация вполне могла закончиться трагично. Это подтвердили прибывшие следом научные сотрудники "Земли леопарда", обнаружившие фотографии спасительного бегства", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, пожар произошел у южной границы нацпарка со стороны границы с КНДР. В понедельник сообщений о лесных пожарах на охраняемой территории пока не поступало. Лесные пожары и палы - одна из причин сокращения мест обитания диких животных. Чаще всего возгорания возникают по вине человека.

"Для обеспечения оперативного выполнения противопожарных работ создан резервный запас ГСМ, а вся техника и оборудование приведены в повышенную готовность. На охраняемых территориях подготовлено более 250 км минерализованных полос. Вспаханные участки земли отрезали большую территорию с сухой травой от границ нацпарка", - говорится в релизе.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока для защиты краснокнижных крупных кошек. По итогам 2018 года, там был замечен 91 взрослый дальневосточный леопард и не менее 22 котят. Кроме того, там зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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