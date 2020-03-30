На Сахалине легализуют мигрантов до восстановления авиасообщения России с другими странами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинска приняли решение легализовать всех мигрантов, которые не могут покинуть Сахалинскую область из-за отмены международного авиасообщения со стороны России. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе мэрии.

Из-за эпидемиологической ситуации в мире 18 марта Россия, как и многие другие государства, закрыла границы для иностранных граждан. С 27 марта Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Сейчас исключение составляют только рейсы, которые вывозят россиян обратно.

"Принято решение - позволить всем мигрантам, у которых истекает или уже закончился разрешенный срок временного пребывания, легализоваться до момента восстановления авиасообщения без каких-либо санкций. После того как рейсы в другие страны разрешат, мигранты смогут покинуть РФ без процедуры выдворения и штрафов", - говорится в распространенном сообщении.

По информации мэрии, Ассамблея народов Сахалинской области предлагает мигрантам обращаться за консультацией на горячую линию 8 (4242) 47-23-16. Там их проконсультируют и помогут подготовить и подать документы на легализацию. Это позволит избежать очередей и скопления людей в отделе по вопросам миграции.